Topman Puma maakt in januari overstap naar concurrent Adidas

Topman Bjørn Gulden van het Duitse sportmerk Puma neemt per 1 januari de leiding bij de Duitse rivaal Adidas. Dat bevestigde Adidas nadat vorige week al mediaberichten de ronde deden over de overstap van Gulden.

De Noor neemt bij Adidas de leiding over van topman Kasper Rørsted. Rørsted treedt vrijdag af en zal in de tussentijd worden opgevolgd door financieel directeur Harm Ohlmeyer. Adidas had eerder al gezegd in gesprek te zijn met Gulden over de hoogste functie bij het bedrijf. Bij Puma wordt Gulden per direct opgevolgd door commercieel directeur Arne Freundt.

Adidas, verreweg de grootste van de twee bedrijven, kende de laatste tijd een reeks tegenslagen. Zo kampt het merk met zwakke verkopen in China. Ook had het bedrijf een geschil met de Amerikaanse rapper Ye, waarna een lucratieve samenwerking met die artiest eindigde. Veel beleggers stellen dat Adidas behoefte heeft aan een ervaren topman zoals Gulden. Volgens de kenners heeft hij het vermogen om zowel de creatieve als de financiële kant van een groot sportmerk te leiden.

De geschiedenis van Puma is nauw verstrengeld met die van Adidas. De gebroeders Adolf en Rudolf Dassler richtten in 1924 in het Beierse Herzogenaurach een schoenenfabriek op. Tijdens de Tweede Wereldoorlog leverden zij schoenen aan het Duitse leger. De broers waren het echter vaak oneens over de te volgen strategie en Rudolf besloot uiteindelijk om voor zichzelf te beginnen. In 1948 richtte hij de Puma Schuhfabrik op, met als bedrijfslogo de springende roofkat. Het bedrijf van Adolf ging verder als Adidas, wat ook verwijst naar zijn naam.