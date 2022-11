Wall Street begint licht hoger aan spannende verkiezingsdag in VS

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag licht hoger begonnen aan een belangrijke verkiezingsdag in de Verenigde Staten. Amerikanen kunnen hun stem uitbrengen voor onder meer het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. Deze zogeheten tussentijdse verkiezingen vinden twee jaar na de laatste presidentsverkiezingen plaats. De grote vraag is of de Democraten van president Joe Biden hun nipte meerderheid in beide kamers kunnen behouden.

Volgens de opiniepeilingen hebben de Republikeinen een goede kans om de meerderheid van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden over te nemen. Over het lot van de Senaat zijn de peilingen minder eenduidig, hoewel de Republikeinen ook daar in het voordeel lijken te zijn. Wanneer de Democraten hun meerderheid in beide kamers zouden verliezen wordt het voor Biden een stuk lastiger om nieuw beleid uit te voeren.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,3 procent hoger op 32,934 punten. De brede S&P 500 won een fractie tot 3808 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg 0,1 procent tot 10.571 punten.

Lyft kelderde dik 15 procent na tegenvallende kwartaalcijfers. Analisten van de investeringsbank Evercore ISI verlaagden hun advies voor de taxidienst, die afgelopen kwartaal dieper in de rode cijfers is gedoken, en verklaarden de voorkeur te geven aan concurrent Uber (plus 0,5 procent).

TripAdvisor raakte 21 procent aan beurswaarde kwijt. De reisadvieswebsite boekte afgelopen kwartaal minder winst dan analisten en beleggers hadden verwacht. Groupon steeg juist 2,8 procent hoewel de aanbiedingensite de omzet in het derde kwartaal zag dalen en opnieuw verlies leed. De uitgever van computerspellen Take-Two Interactive ging 15 procent onderuit na teleurstellende verwachtingen voor het huidige kwartaal en het hele boekjaar. Gameontwikkelaar Activision Blizzard, bekend van het spel Call of Duty, won 0,9 procent dankzij meevallende resultaten.

Disney stond nipt hoger. Het entertainmentconcern brengt na de slotbel de resultaten naar buiten. De aandacht zal daarbij uitgaan naar de groei van streamingplatform Disney+, vooral nadat concurrent Netflix beleggers verraste met een sterkere toestroom van abonnees. Daarnaast is het de vraag hoe goed pretparken van het bedrijf draaien nu mensen minder te besteden hebben.

De euro was 1,0006 dollar waard, tegen 0,9994 een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie zakte 0,3 procent in prijs tot 91,48 dollar. Brentolie werd 0,1 procent goedkoper op 97,87 dollar per vat.