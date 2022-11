Wall Street sluit hoger in afwachting verkiezingsuitslagen

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met winsten de handel uitgegaan. Beleggers zijn in afwachting van de uitslag van de tussentijdse verkiezingen. Amerikanen brengen dinsdag hun stem uit voor onder meer het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. De grote vraag is of de Democraten van president Joe Biden hun nipte meerderheid in beide kamers kunnen behouden.

Deze zogeheten midterms vinden twee jaar na de laatste presidentsverkiezingen plaats. Volgens de opiniepeilingen hebben de Republikeinen een goede kans om de meerderheid van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden over te nemen. Over het lot van de Senaat zijn de peilingen minder eenduidig, hoewel de Republikeinen ook daar in het voordeel lijken te zijn. Wanneer de Democraten hun meerderheid zouden verliezen wordt het voor Biden een stuk lastiger om nieuw beleid uit te voeren.

De Dow-Jonesindex sloot de sessie met een winst van 1 procent op 33.160,83 punten. De brede S&P 500 won 0,6 procent tot 3828,11 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg 0,5 procent tot 10.616,20 punten.

Disney sloot met een verlies van 0,5 procent. Het entertainmentconcern brengt na de slotbel de resultaten naar buiten. De aandacht zal daarbij uitgaan naar de groei van streamingplatform Disney+, vooral nadat concurrent Netflix beleggers verraste met een sterkere toestroom van abonnees. Dat fonds won op zijn beurt 1,9 procent. Volgens zakenkrant The Wall Street Journal mikt het bedrijf op de uitzendrechten van livesportevenementen. Netflix zou onder andere een bod hebben overwogen op de uitzendrechten van een reeks evenementen, waaronder tennis- en wielerwedstrijden en de streaming van de Formule 1, aldus de krant op basis van ingewijden.

TripAdvisor raakte 17 procent aan beurswaarde kwijt. De reisadvieswebsite boekte afgelopen kwartaal minder winst dan analisten en beleggers hadden verwacht. Groupon steeg juist 27 procent hoewel de aanbiedingensite de omzet in het derde kwartaal zag dalen en opnieuw verlies leed. De uitgever van computerspellen Take-Two Interactive ging 14 procent onderuit na teleurstellende verwachtingen voor het huidige kwartaal en het hele boekjaar. Verder maakte pakketbezorger FedEx (plus 0,2 procent) bekend dat het minder vaak vliegt door de mindere vraag en om de kosten te drukken.

De euro was 1,0071 dollar waard, tegen 1,0089 eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie zakte 2,9 procent in prijs tot 89,16 dollar. Brentolie werd 2,4 procent goedkoper op 95,56 dollar per vat.