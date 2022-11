Winkelverkopen eurozone licht omhoog in september

Winkeliers in de eurozone hebben in september iets meer verkocht dan een maand eerder. Volgens het Europese statistiekbureau Eurostat gingen de detailhandelsverkopen in het eurogebied op maandbasis met 0,4 procent omhoog. Dat was conform de verwachting van economen. In augustus bleven de verkopen nog ongewijzigd ten opzichte van juli.

De kleine toename is te danken aan hogere verkopen van non-food producten, zoals bijvoorbeeld schoonmaakmiddelen. Daar steeg het verkoopvolume met 1 procent. Bij voedingsproducten en genotmiddelen als drank en tabak nam het verkoopvolume met 0,4 procent toe. Bij autobrandstoffen waren juist dalingen te zien. Ten opzichte van september 2021 namen de winkelverkopen af met 0,6 procent.

Voor de gehele Europese Unie stegen de winkelverkopen in september ook met 0,4 procent vergeleken met augustus. Op jaarbasis was sprake van een daling van 0,3 procent. Binnen de EU-landen nam in Oostenrijk (plus 3,9 procent) de verkoop het sterkst toe. Slovenië kende met 3,7 procent de sterkste krimp. Voor Nederland meldde Eurostat een stijging van 1,3 procent, na een krimp van 2 procent in augustus.