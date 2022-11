Yamaha uitblinker op positieve Japanse beurs

Yamaha Motor was dinsdag een uitblinker op de aandelenbeurs in Tokio. De Japanse fabrikant van motorfietsen, scooters en buitenboordmotoren verhoogde zijn winstverwachting voor het hele boekjaar na sterke kwartaalcijfers. Beleggers beloonden het aandeel met een koerswinst van 12 procent. De Nikkei in Tokio sloot mede daardoor 1,3 procent hoger op 28.872,11 punten.

Sony behoorde ook tot de sterkste stijgers met een plus van 3,5 procent. Het Japanse elektronicaconcern liet weten geen plastic verpakkingen meer te gebruiken. Spelcomputerfabrikant Nintendo, die na de slotbel met resultaten kwam, steeg 1,6 procent.

De beurzen in Zuid-Korea en Australiƫ wonnen 1 procent en 0,4 procent in navolging van de hogere slotstanden op Wall Street. Beleggers keken onder meer uit naar de tussentijdse verkiezingen voor de Amerikaanse Senaat en het Huis van Afgevaardigden, die dinsdag worden gehouden. Het Zuid-Koreaanse betaalbedrijf KakaoPay dikte bijna 10 procent aan in Seoul na bekendmaking van uitbreidingsplannen in Japan en China.

De Chinese beurzen bleven wat achter na het recente sterke herstel. De hoofdindex in Shanghai noteerde tussentijds 0,9 procent in de min en de Hang Seng-index in Hongkong verloor 0,7 procent. Geruchten dat China het strenge coronabeleid zou laten varen zorgden in de afgelopen tijd voor sterke koerswinsten, maar volgens kenners kan het nog maanden duren voordat de Chinese autoriteiten de maatregelen gaan versoepelen.