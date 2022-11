Zakenkrant: Facebook-moeder Meta bereidt massaontslag voor

Facebook-moederbedrijf Meta is van plan een groot deel van het personeel te ontslaan. Volgens de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal wordt woensdagmorgen begonnen met het informeren van werknemers die hun baan verliezen. Topman Mark Zuckerberg zou dat aan honderden leidinggevenden van het bedrijf hebben medegedeeld.

De ontslagen treffen naar verwachting vele duizenden werknemers. Het wordt waarschijnlijk de grootste ontslagronde in de technologiesector dit jaar, meldde The Wall Street Journal eerder al. Zuckerberg leek ontdaan tijdens de vergadering van dinsdag, schrijft de krant. Hij zou de verantwoordelijkheid voor de misstappen van het bedrijf op zich hebben genomen. Zijn te grote optimisme over groei leidde tot overbezetting, meldden bronnen die bij de vergadering aanwezig waren.

Het hoofd personeelszaken van Meta, Lori Goler, zou aangegeven hebben dat werknemers die hun baan verliezen ten minste vier maanden salaris meekrijgen als ontslagvergoeding. De interne aankondiging over de ontslagronde wordt woensdagmorgen verwacht. In de loop van de ochtend weten ook de werknemers die het aangaat, waar ze aan toe zijn.