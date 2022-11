Aandacht voor inflatie en dure dollar bij cijfer Ahold Delhaize

Supermarktconcern Ahold Delhaize opent de boeken over het derde kwartaal. Daarbij zal de aandacht uitgaan naar de gevolgen van de hoge inflatie voor de verkopen bij winkelketens als Albert Heijn, Etos, Gall&Gall en webwinkel bol.com. Daarnaast werd de omzet van Ahold Delhaize vermoedelijk gestut door de dure dollar. De omzet bij de Amerikaanse dochters tikt daardoor harder aan.

In het tweede kwartaal ging de omzet van Ahold Delhaize al omhoog als gevolg van de gestegen prijzen. Volgens topman Frans Muller vormt het supermarktconcern een buffer tussen producenten en de klant die ervoor zorgt dat de prijzen niet nog harder omhooggaan. Desondanks konden bedrijven als Unilever en Nestlé in de afgelopen periode topomzetten noteren door de gestegen prijzen.

Toch was die bufferrol van Ahold Delhaize ook in het voorjaarskwartaal al zichtbaar. Toen ging de winstmarge in Europa omlaag. Wat verder in het zomerkwartaal meespeelt is dat vorig jaar in die periode een EK voetbal werd afgewerkt. Afgelopen zomer was er geen groot voetbaltoernooi omdat het WK dit jaar in Qatar wordt gehouden en het daar te heet is om in de zomer te spelen.

Ahold Delhaize kondigde bij de vorige cijferrapportage onder meer aan dat webwinkel bol.com dit jaar niet meer naar de beurs wordt gebracht. Dat was eerder wel het plan, maar de beurzen waren zo beweeglijk en gingen overwegend omlaag, dat Ahold Delhaize het te risicovol vond om een minderheidsbelang een eigen notering te geven.

In september maakte het supermarktconcern verder bekend dat het Muller langer wil hebben als topman. Hij trad in de zomer van 2018 aan en begin volgend jaar beslissen de aandeelhouders over een tweede termijn voor de algemeen directeur.