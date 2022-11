ABN AMRO verdubbelt kwartaalwinst, wel zorgen over economie

ABN AMRO heeft zijn winst in het afgelopen kwartaal meer dan verdubbeld ten opzichte van een jaar geleden, ondanks de hoge inflatie en afzwakkende economie in Nederland. Topman Robert Swaak geeft aan zorgen te hebben over de economische vooruitzichten, maar is er niettemin van overtuigd dat de bank goed in staat is om de situatie te doorstaan.

Het financiĆ«le concern profiteerde in de voorbije maanden vooral van een boekwinst uit de verkoop van een aantal activiteiten. Zo ging de ABN AMRO Pensioeninstelling voor tientallen miljoenen euro’s over naar Achmea.

Ook ging er maar heel weinig geld naar de stroppenpot. De bank hoefde amper geld weg te zetten voor leningen die mogelijk niet meer kunnen worden terugbetaald. Onder de streep bleef uiteindelijk 743 miljoen euro over, tegen 343 miljoen euro nettowinst in het derde kwartaal van vorig jaar.

Swaak wijst er verder op dat de rente-inkomsten van de bank hun dieptepunt voorbij zijn. Dat dankt de bank aan de oplopende rentes op de financiƫle markten. Dat maakt het voor ABN AMRO mogelijk om weer betere marges te maken op spaargeld.