AEX zakt verder weg onder aanvoering Prosus en ASMI

De AEX-index op het Damrak zakte woensdag verder weg, onder aanvoering van techinvesteerder Prosus en chipbedrijf ASMI. Ook supermarktconcern Ahold Delhaize en laadpalenbedrijf Alfen zagen eerdere stevige winsten verdampen ondanks sterke kwartaalberichten van beide ondernemingen. ABN AMRO, die ook met cijfers kwam, hield de winst wel vast.

Beleggers bleven terughoudend in afwachting van de uitkomst van de tussentijdse verkiezingen in de Verenigde Staten. De Democraten lijken de controle in het Huis van Afgevaardigden te verliezen aan de Republikeinen, voorspellen vooraanstaande Amerikaanse media. Voor de Senaat is het nog spannend of de Democraten hun meerderheid zullen behouden. Ook wordt op de beurzen gewacht op het belangrijke Amerikaanse inflatiecijfer, dat donderdag op het programma staat.

De AEX-index noteerde rond het middaguur 1 procent in het rood op 677,04 punten. De MidKap daalde 0,6 procent tot 916,40 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen verloren tot 0,6 procent.

Naast Prosus (min 3 procent) en ASMI (min 2,6 procent) behoorde staalfabrikant ArcelorMittal, die donderdag met resultaten komt, tot de grootste daler in de AEX met een verlies van 2,1 procent. Betaalbedrijf Adyen voerde de schaarse stijgers aan met een plus van 1,4 procent.

Ahold Delhaize won 0,5 procent, na een eerdere winst van rond de 3 procent. Het supermarktconcern profiteerde afgelopen kwartaal van de duurdere dollar en zag de omzet en winst flink stijgen. Dankzij de sterke kwartaalresultaten schroefde het Nederlands-Belgische concern de winstverwachting voor het hele jaar op.

In de MidKap stond ABN AMRO (plus 1,3 procent) in de kopgroep. De bank heeft zijn winst in het afgelopen kwartaal meer dan verdubbeld, ondanks de hoge inflatie en afzwakkende economie in Nederland. De resultaten van de Belgische bank KBC (min 5,6 procent) en de Duitse branchegenoot Commerzbank (min 6 procent) vielen daarentegen niet in de smaak.

Energiespecialist Alfen zag de omzet in het derde kwartaal ruimschoots verdubbelen dankzij de grote vraag naar laadinfrastructuur voor elektrische auto’s. Topman Marco Roeleveld sprak van een wederom sterk kwartaal. Het aandeel raakte desondanks bijna 6 procent kwijt.

Aalberts zakte 1,6 procent. De industrieel toeleverancier boekte meer omzet in de eerste tien maanden van het jaar. Ook het orderboek liep verder vol. Het bedrijf kampt nog wel met verstoringen in de leveringsketens en houdt daarom hogere voorraden aan.

De euro was 1,0046 dollar waard, tegen 1,0089 een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,9 procent minder op 88,15 dollar. Brentolie werd 0,7 procent goedkoper op 94,66 dollar per vat.