Ahold Delhaize-baas merkt toenemende spanningen met leveranciers

Supermarktconcern Ahold Delhaize weigert de prijsstijgingen waar het bedrijf mee te maken heeft volledig door te berekenen aan zijn klanten. Het moederbedrijf van onder andere Albert Heijn en bol.com wist de omzet in het derde kwartaal wel op te voeren, geholpen ook door hogere prijzen. Maar volgens topman Frans Muller worden hogere kosten niet volledig doorberekend aan klanten. Hij merkt een toenemende spanning in de onderhandelingen met leveranciers.

Ahold Delhaize zette in het derde kwartaal een omzet van 22,4 miljard euro in de boeken. Dat was op jaarbasis 9,1 procent meer als je wisselkoerseffecten buiten beschouwing laat. Maar door de duurdere dollar gingen de opbrengsten bij elkaar met bij 21 procent omhoog. Supermarkten van het concern wisten in de meetperiode de vergelijkbare verkopen met gemiddeld 7,9 procent op te voeren.

Ahold merkt met name dat de verkopen in de Verenigde Staten robuust waren. In Europa was er volgens het bedrijf weer sprake van groei, ondanks de moeilijke vergelijkingsbasis met een jaar eerder toen het bedrijf uitstekend presteerde. Ahold Delhaize zag de winstmarge in Europa dalen tot ruim 4 procent. Volgens Muller neemt het bedrijf een deel van de prijsstijging voor zijn rekening.

Hij merkt in toenemende mate spanningen in de onderhandelingen met leveranciers die in zijn ogen ook een deel van de pijn moeten nemen. “Ik had van ketenpartijen meer samenwerking verwacht”, aldus Muller. “Grote leveranciers blijven vasthouden aan winstmarges tot wel 15 procent. Daar maak ik me wel zorgen om.” Muller merkt dat klanten in het schap zoeken naar goedkopere alternatieven. Zo neemt het aandeel van huismerken in de omzet toe. Door het grote aandeel huismerken weet Muller naar eigen zeggen ook wat producten zouden moeten kosten.

De onderliggende winst van het bedrijf kwam uit op 696 miljoen euro. Dat was ruim een kwart meer in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. Vooral in Europa merkte het bedrijf dat de marges wat onder druk stonden door de hogere energieprijzen en uitdagende macro-economische omstandigheden.

Voor het hele jaar rekent Ahold Delhaize op een dubbelcijferige winstgroei, waar eerder op een percentage tussen de 4 en 6 procent werd gerekend. Het concern kondigde verder aan vanaf volgend jaar voor 1 miljard euro aan eigen aandelen te gaan inkopen. Verder wijst Muller erop dat ook het eigen personeel meeprofiteert via de winstuitkering.