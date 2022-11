Ahold Delhaize stijgt op Damrak na verhogen winstverwachting

Ahold Delhaize behoorde woensdag tot de sterkste stijgers op het Damrak. Het supermarktconcern profiteerde afgelopen kwartaal van de duurdere dollar en zag de omzet en winst flink stijgen. Dankzij de sterke kwartaalresultaten schroefde het Nederlands-Belgische concern de winstverwachting voor het hele jaar op. Ook werd een nieuw aandeleninkoopprogramma aangekondigd van 1 miljard euro. Het aandeel werd 2,5 procent hoger gezet.

De resultaten van ABN AMRO (plus 1,8 procent) werden eveneens goed ontvangen. De bank heeft zijn winst in het afgelopen kwartaal meer dan verdubbeld, ondanks de hoge inflatie en afzwakkende economie in Nederland. Topman Robert Swaak geeft aan zorgen te hebben over de economische vooruitzichten, maar is er niettemin van overtuigd dat de bank goed in staat is om de situatie te doorstaan. De bank hoefde ook amper geld opzij te zetten voor leningen die mogelijk niet worden terugbetaald.

Beleggers houden daarnaast de uitkomst van de tussentijdse verkiezingen in de Verenigde Staten voor de Senaat en het Huis van Afgevaardigden in de gaten. De Democraten lijken de controle in het Huis van Afgevaardigden te verliezen aan de Republikeinen, voorspellen vooraanstaande Amerikaanse media. In de Senaat liggen de twee partijen te dicht bij elkaar om een zinnige prognose te maken.

De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 0,4 procent lager op 681,36 punten. Techinvesteerder Prosus was de grootste daler in de hoofdindex met een min van 2,9 procent. De MidKap klom 0,4 procent tot 925,47 punten. De beurzen in Frankfurt en Londen verloren tot 0,2 procent. Parijs won een fractie.

Aalberts won 1 procent. De industrieel toeleverancier boekte meer omzet in de eerste tien maanden van het jaar. Ook het orderboek liep verder vol. Het bedrijf kampt nog wel met verstoringen in de leveringsketens en houdt daarom hogere voorraden aan.

InPost en Alfen kwamen eveneens met cijfers. De Poolse aanbieder van pakketkluisjes InPost (min 0,1 procent) zag de winst in het derde kwartaal stijgen, maar waarschuwde wel voor onzekerheid rond de belangrijke feestdagenperiode vanwege de verslechterde economische vooruitzichten.

Energiespecialist Alfen blijft profiteren van de grote vraag naar laadinfrastructuur voor elektrische auto’s en zag de omzet in het derde kwartaal ruimschoots verdubbelen. Topman Marco Roeleveld sprak van een wederom sterk kwartaal. Ook de toekomst ziet er volgens hem goed uit. Het aandeel steeg bijna 7 procent.

De euro was 1,0073 dollar waard, tegen 1,0089 een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie daalde 0,2 procent in prijs tot 88,76 dollar. Brentolie werd een fractie duurder op 95,37 dollar per vat.