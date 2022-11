Beurs Amsterdam eindigt met verlies, Ahold omhoog na cijfers

Beleggers op de aandelenbeurs in Amsterdam besloten woensdag om de koerswinsten van een dag eerder grotendeels te verzilveren. De AEX, de hoofdgraadmeter op het Damrak, sloot 1 procent lager op 677,26 punten. Vooral technologiebedrijven, de winnaars van dinsdag, gingen in de verkoop.

Ahold Delhaize behoorde tot de grootste stijgers bij de hoofdfondsen met een plus van 1,6 procent na de publicatie van sterke kwartaalcijfers. Het supermarktconcern profiteerde afgelopen kwartaal van de duurdere dollar en zag de omzet en winst flink stijgen. Bierbrouwer Heineken (plus 1,7 procent) eindigde als winnaar.

Techinvesteerder Prosus (min 3,6 procent) was de grootste daler in de AEX. Ook staalfabrikant ArcelorMittal (min 2,3 procent), die donderdag met resultaten komt, moest inleveren.

Bij de middelgrote fondsen prijkte ABN AMRO bovenaan met een 4,4 procent hogere koers. De bank heeft zijn winst in het afgelopen kwartaal meer dan verdubbeld, ondanks de hoge inflatie en afzwakkende economie in Nederland.

Beleggers namen woensdag gas terug in afwachting van de uitkomst van de tussentijdse verkiezingen in de Verenigde Staten. De Democraten lijken de controle in het Huis van Afgevaardigden te verliezen aan de Republikeinen, voorspellen vooraanstaande Amerikaanse media. Voor de Senaat is het nog spannend of de Democraten hun meerderheid zullen behouden. Ook wordt op de beurzen gewacht op het belangrijke Amerikaanse inflatiecijfer, dat donderdag op het programma staat.

De MidKap daalde 0,5 procent tot 916,81 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen verloren tot 0,9 procent.

Bij de kleinere fondsen in Amsterdam werd energiespecialist Alfen fors lager gezet na de publicatie van kwartaalresultaten. Het bedrijf maakte bekend dat de omzet in het derde kwartaal ruimschoots is verdubbeld en het bedrijf sprak van “wederom een sterk kwartaal”. Beleggers hadden hier geen boodschap aan en zette het aandeel 14,6 procent lager.

Ook Aalberts (min 0,7 procent) kwam met zijn resultaten naar buiten. De industrieel toeleverancier boekte meer omzet in de eerste tien maanden van het jaar. Ook het orderboek liep verder vol. Het bedrijf kampt nog wel met verstoringen in de leveringsketens en houdt daarom hogere voorraden aan.

De euro was 1,0046 dollar waard, tegen 1,0089 een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,2 procent minder op 86,91 dollar. Brentolie werd 2 procent goedkoper op 93,49 dollar per vat.