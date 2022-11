Bloomberg: VS onderzoeken cryptobeurs FTX na ineenstorting

De Amerikaanse autoriteiten onderzoeken of de in problemen geraakte cryptobeurs FTX op de juiste manier is omgesprongen met tegoeden van klanten. Ingewijden hebben verder aan persbureau Bloomberg laten weten dat ook de banden van FTX met andere cryptobedrijven van miljardair Sam Bankman-Fried worden onderzocht.

FTX kampte deze week plotseling met liquiditeitsproblemen en sloot daarop een deal met concurrent Binance om te worden overgenomen. Dat was opmerkelijk omdat Binance zelf had bijgedragen aan de ondergang van FTX. Binance meldde alle FTX-cryptomunten in zijn bezit te willen verkopen vanwege de geldproblemen van FTX en de angst dat die munten waardeloos zouden worden.

Bovendien zijn er steeds meer vraagtekens over de overnamedeal. Die biedt Binance de mogelijkheid om alsnog van de deal af te zien. Bronnen rond dat bedrijf zeggen tegen Bloomberg dat de kans op dat scenario steeds groter wordt. Uit het boekenonderzoek zou blijken dat het gat tussen schulden en bezittingen bij FTX waarschijnlijk miljarden dollars bedraagt. Mogelijk gaat het om meer dan 6 miljard dollar.

Het boekenonderzoek zou tot wel dertig dagen kunnen duren. Binance-bestuurder Patrick Hillman meldde bij de Amerikaanse nieuwszender Fox Business dat zijn bedrijf nog maar net begonnen is met het onderzoek en pas na afloop een beslissing neemt.

De onzekerheid zorgde er ondertussen voor dat de koersen van diverse cryptomunten duikelden. Bitcoin was dinsdag al bijna 15 procent aan waarde kwijtgeraakt en onder de 17.500 dollar gezakt. Een dag later gingen daar nog enkele procenten van af tot onder de 17.000 dollar. Deze week werd bitcoin al bijna een vijfde minder waard.

Niet alleen de onzekerheid door het zoveelste schandaal schrikt crypto-investeerders af. Ook zorgen om te veel marktconcentratie speelt daarbij een rol. Als Binance FTX daadwerkelijk overneemt wordt die partij wel een heel grote speler. Een van de onderliggende idee├źn van cryptomunten is juist de decentrale structuur waarbij geen enkele partij veel macht krijgt.