Britse vakbond: landelijke staking verpleegkundigen

Verpleegkundigen in het Verenigd Koninkrijk gaan staken om hogere lonen af te dwingen. Het gaat om de grootste actie in de 106-jarige geschiedenis van de vakbond Royal College of Nursing.

De staking betekent een nieuwe klap voor de Britse gezondheidszorg. Naar verwachting krijgen veel van de grote ziekenhuizen in het land te maken met de stakingsacties. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor het Londense ziekenhuis Guys and St Thomas, waar de voormalige premier Boris Johnson werd behandeld voor een coronabesmetting tijdens het begin van de Covidpandemie.

Volgens de vakbond beginnen de stakingen mogelijk voor het einde van dit jaar. De bond eist een loonsverhoging van 5 procentpunt bovenop de huidige inflatie. Dat is fors meer dan het bod van de overheid, een gemiddelde loonsverhoging van 4 procent.

Hoe de stakingsacties er precies uit komen te zien is nog niet bekend. Volgens de vakbond komt de spoedzorg niet in gevaar.