Claimzaak tegen TikTok kan verdergaan bij Nederlandse rechter

In de Nederlandse claimzaak tegen de populaire filmpjesapp TikTok hebben Stichting Take Back Your Privacy (TBYP) en de Consumentenbond een eerste succes geboekt. De rechtbank in Amsterdam heeft bepaald zelf bevoegd te zijn om te oordelen over de klacht dat het bedrijf de privacy en de consumentenrechten van kinderen zou schenden.

Volgens de belangenorganisaties schendt TikTok de privacy van meer dan 1,5 miljoen kinderen omdat het bedrijf allerlei gegevens verzamelt van gebruikers van de app. Ze eisen dat TikTok daarmee stopt. Ook vinden ze dat illegaal verkregen persoonsgegevens van kinderen moeten worden vernietigd en dat TikTok per kind minstens 1000 euro schadevergoeding zou moeten betalen. De totale claim komt zo neer op zo’n 2 miljard euro.

Maar TikTok betoogde dat de rechter in Nederland helemaal geen recht van spreken heeft, omdat het van oorsprong Chinese bedrijf niet uit Nederland komt. Dat verweer heeft de rechter nu verworpen. Ook een verzoek van TikTok om de zaak aan te houden is afgewezen. Daardoor kan de procedure verder gaan.

Een woordvoerder van de Consumentenbond schat in dat het nog tot in 2024 kan duren voor de zaak echt inhoudelijk behandeld wordt. Eerst moeten de eisende partijen in de zaak nog ontvankelijk worden verklaard. Ook moet er een exclusieve belangenbehartiger aangewezen worden. Dit zal naar verwachting ergens in de loop van volgend jaar gebeuren.