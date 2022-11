CNV: eerder meer loon voor werknemers in de textielverzorging

Werknemers in de textielverzorging krijgen per 1 januari een loonsverhoging van bruto 1,25 euro per uur. Vakbond CNV meldt dat in samenspraak met werkgevers is besloten tot een extra loonstap en ook een eerdere loonstap voor mensen die zich bezighouden met het wassen, stomen en het verhuren van kleding en linnengoed.

Volgens eerdere cao-afspraken zouden de circa 10.000 werknemers in de sector in maart een loonsverhoging van 1,35 procent krijgen. Die loonstap wordt vervroegd doorgevoerd en komt per 1 januari bovenop de 1,25 euro per uur die werknemers dan ook krijgen. Volgens CNV gaan mensen in de onderste schalen er op jaarbasis 2750 euro op vooruit. Dat komt neer op een stijging van 11 procent, berekende de bond.

Ook is afgesproken dat een deel van de eindejaarsuitkering voortaan in de uurlonen wordt geschoven. Daarmee bouwen werknemers ook meer pensioen op. Werknemers die niet in het loongebouw zitten krijgen per 1 januari ook 1,25 euro extra per uur.

Vakbond FNV zegt op zijn beurt tevreden te zijn met het resultaat, waarover nog wel door de achterban moet worden gestemd. FNV benadrukt wel dat het uiteindelijke doel is om iedereen uiteindelijk een uurloon van 14 euro bruto per uur te laten verdienen. “Daar gaan we volgend jaar over verder praten met de werkgevers”, zo klinkt het.