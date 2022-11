Dagenlange staking Kenya Airways voorbij

Piloten van Kenya Airways hebben hun staking beëindigd na ingrijpen van de rechtbank. De Keniaanse luchtvaartmaatschappij kampte sinds zaterdag met acties van ontevreden personeel, waardoor honderden vluchten niet doorgingen.

Een rechter in de Keniaanse hoofdstad Nairobi verplichtte de piloten weer aan het werk te gaan, maar droeg hun werkgever ook op om af te zien van strafmaatregelen tegen de stakers. De directie van Kenya Airways dreigde eerder met “disciplinaire maatregelen”. Enkele uren later bevestigde pilotenvakbond KALPA dat de staking voorbij was.

Kenya Airlines meldde dat de meeste vluchten weer door kunnen gaan, maar een vlucht van Schiphol naar Nairobi ging woensdagavond niet door. Pas vanaf zaterdag kan de luchtvaartmaatschappij volgens het normale schema vliegen.

De stakende piloten eisten dat Kenya Airways, waarvan Air France-KLM aandeelhouder is, weer hun volledige salarissen uitbetaalt. Vanwege financiële problemen als gevolg van de coronapandemie sneed Kenya Airways in de salarissen. Daarnaast willen de piloten dat hun pensioenfonds weer wordt aangevuld.

Kenya Airways ontstond in 1977 als opvolger van het omgevallen East African Airways en vliegt jaarlijks ruim 4 miljoen passagiers naar 42 bestemmingen. Het bedrijf leed de afgelopen jaren verliezen en wordt voor een groot deel overeind gehouden door overheidssteun. Dat staking kost de maatschappij omgerekend zo’n 2,5 miljoen euro per dag.