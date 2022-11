Disney zakt op Wall Street, Facebook-moeder stijgt na massaontslag

Disney behoorde woensdag tot de grootste verliezers op de aandelenbeurzen in New York. Het entertainmentconcern kende ondanks een sterker dan verwachte klantenaanwas van zijn streamingdienst Disney+ een teleurstellend kwartaal en werd in de openingsminuten ruim een tiende lager gezet. Meta Platforms, het bedrijf achter Facebook, WhatsApp en Instagram, kondigde zoals verwacht een massaontslag aan en kreeg er bijna 6 procent bij.

Beleggers verwerkten daarnaast de eerste uitslagen van de spannende tussentijdse verkiezingen in de Verenigde Staten. Volgens vooraanstaande Amerikaanse media lijken de Democraten de controle in het Huis van Afgevaardigden te verliezen aan de Republikeinen. Of de Democraten ook de meerderheid in de Senaat kwijtraken is nog onduidelijk.

Op Wall Street wordt verder vooral uitgekeken naar het belangrijke Amerikaanse inflatiecijfer, dat donderdag bekend wordt gemaakt. De Amerikaanse centrale bank heeft de rente al stevig verhoogd om de inflatie te bestrijden. Beleggers zijn dan ook benieuwd of die renteverhogingen al effect beginnen te sorteren en de inflatie tekenen van afkoeling laat zien.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,7 procent lager op 32.932 punten. De brede S&P 500 zakte 0,8 procent tot 3797 punten en techgraadmeter Nasdaq leverde 1 procent in op 10.513 punten.

Mark Zuckerberg, de topman van Meta Platforms, kondigde aan wereldwijd meer dan 11.000 banen te schrappen. Dat komt neer op 13 procent van alle banen bij het bedrijf, dat ook een kantoor heeft in Amsterdam.

Tesla verloor dik 1 procent. Topman Elon Musk heeft voor bijna 4 miljard dollar aan aandelen van de fabrikant van elektrische voertuigen verkocht. De verkoop vond slechts enkele dagen na afronding van zijn overname van het socialmediabedrijf Twitter plaats, waar hij naar eigen zeggen te veel voor heeft betaald. In augustus verkocht Musk ook al aandelen Tesla en beloofde hij niet nog meer aandelen te verkopen.

Cryptobeurs Coinbase zette de daling voort en zakte bijna 6 procent door de aanhoudende koersdaling van cryptomunten als bitcoin en ether. De cryptowereld werd eerder deze week opgeschud doordat cryptobeurs Binance aankondigde rivaal FTX, die met liquiditeitsproblemen zou kampen, over te nemen.

De euro was 1,0023 dollar waard, tegen 1,0089 een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,4 procent minder op 87,68 dollar. Brentolie werd ook 1,4 procent goedkoper, op 94,05 dollar per vat.