DNB verkoopt overbodige euromunten aan nieuw euroland Kroatië

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft sinds 1 juli bijna 70 miljoen overbodige euromunten aan Kroatië verkocht. Dat land treedt komend jaar toe tot de eurozone en heeft daarom op 1 januari veel munten nodig. Het gaat vooral om munten van 2 en 1 euro en 2 en 1 cent.

DNB geeft de Nederlandse euromunten uit en beheert de staatsvoorraad van alle munten. Die worden via waardevervoerders aan banken, winkels en geldautomaten geleverd. Die partijen kunnen munten die ze overhebben ook weer terugstorten aan de centrale bank.

Al enige jaren zijn er in Nederland meer munten van 1 en 2 eurocent dan we zelf nodig hebben. Omdat in Nederland bedragen tot 5 cent worden afgerond, gebruiken we de kleinste twee munten nauwelijks. Veel Nederlanders krijgen die munten alleen op vakantie in handen. Buitenlandse toeristen geven die munten bijvoorbeeld ook in Nederland uit. Van munten van 1 euro hebben meerdere landen een overschot.

Het verkopen van de munten uit de staatsvoorraad, die uit alle eurolanden afkomstig zijn en dus niet alleen maar Nederlandse euromunten betreffen, gebeurt wel vaker, geeft DNB aan. Wel is de deal met Kroatië veel groter dan normale transacties.

Door de levering hoeven de munten niet vernietigd te worden en hoeft Kroatië op korte termijn veel minder eigen munten te slaan. Het is voor beide landen dus goedkoper, en het is beter voor het milieu.

Overigens zal Kroatië wel eigen munten in omloop brengen. De munten van 1, 2 en 5 eurocent krijgen de tekst ‘HR’ achterop, in een oud Slavisch alfabet. HR staat voor Hrvatska, het Kroatische woord voor Kroatië. De munten van 10, 20 en 50 eurocent worden voorzien van de afbeelding van uitvinder Nikola Tesla. Op de 1 euromunt komt een marter te staan en op de munt van 2 euro een silhouet van het land.