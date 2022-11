Duitsland houdt Chinese overnames chipbedrijven tegen

De Duitse regering heeft de verkoop van twee bedrijven aan Chinese investeerders tegengehouden, zo heeft minister van Economische Zaken Robert Habeck bekendgemaakt. Chipfabrikant Elmos uit Dortmund valt daardoor niet in handen van concurrent Silex, een Zweedse dochteronderneming van de Chinese Sai Group. Welke andere overname niet doorgaat, kon Habeck niet zeggen omdat dit vertrouwelijk zou zijn.

De minister zei eerder al dat de verkoop van Elmos slecht zou zijn voor de nationale veiligheid. In strategisch belangrijke sectoren moet Duitsland minder afhankelijk worden van het buitenland, zei Habeck. Daar valt ook de chipsector onder.

Habeck benadrukte dat buitenlandse investeringen in Duitsland welkom zijn en China een handelspartner blijft. Hij waarschuwde ook dat handel gebruikt kan worden voor machtspolitiek. “Een open economie is geen na├»eve economie.”

Zakenkrant Handelsblatt meldde eerder dat de Duitse regering ook de verkoop van het Beierse chipbedrijf ERS Electronics wilde verbieden.

Bij Elmos in Dortmund, waar Silex 85 miljoen euro voor over had, worden niet de geavanceerdste chips gemaakt. Toch zou het strategisch belang groot zijn, omdat de halfgeleiders nog wel in medische apparatuur wordt verwerkt.

China en Duitsland hebben een intensieve handelsrelatie, maar bondskanselier Olaf Scholz kondigde onlangs aan minder afhankelijk van het Aziatische land te willen worden. De Chinese president Xi Jinping verstevigde onlangs zijn machtsbasis aanzienlijk. Onder Xi is de nadruk meer komen te liggen op nationale eenheid en de versterking van het communistische systeem, waarbij ook de censuur heviger is geworden.

Onlangs stond de Duitse regering toe dat het Chinese staatsbedrijf Cosco een belang van bijna 25 procent kreeg in een containerterminal in de Hamburgse haven. Die deal is omstreden en meerdere ministers, onder wie Habeck, had daar bedenkingen over.