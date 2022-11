Facebook-moeder schrapt wereldwijd een op de acht banen

Meta Platforms schrapt wereldwijd meer dan 11.000 banen, zo heeft het moederbedrijf van Facebook, Instagram en WhatsApp bekendgemaakt. Dat komt neer op 13 procent van alle banen bij het bedrijf.

Het is de eerste keer in het bestaan van Meta dat er een grote ontslagronde is. Het bedrijf heeft veel last van adverteerders die minder geld steken in onlinereclame, en kampt ook met hogere kosten door de gestegen rente en hoge inflatie. Behalve de ontslagen heeft Meta ook een vacaturestop aangekondigd tot het einde van het eerste kwartaal van volgend jaar.

Meta Platforms heeft ook een kantoor in Amsterdam. Het is nog niet direct duidelijk hoeveel banen hier worden geschrapt.