Franse rechter onderzoekt misstanden bouwbedrijf Vinci in Qatar

Een Franse rechter is een onderzoek gestart naar het schenden van mensenrechten in Qatar door een filiaal van de Franse bouwgroep Vinci, meldt mensenrechtenorganisatie Sherpa. De zaak draait om onmenselijke arbeidsomstandigheden en huisvesting van arbeiders.

Het onderzoek is gericht op het bedrijfsonderdeel Vinci Construction Grands Projets. “De rechter geeft een sterk signaal af, want het is de eerste keer dat een bedrijf op deze gronden wordt aangeklaagd voor de activiteiten van een dochteronderneming in het buitenland”, zegt Sandra Cossart, hoofd van het in Parijs gevestigde Sherpa.

De klachten hebben betrekking op de bouw van een metroverbinding tussen Doha en Lusail, een nieuwe stad waar de finale van het WK voetbal zal plaatsvinden. Ook een ondergrondse parkeerplaats in Lusail en de bouwplaats van een Sheraton-hotel in Doha zijn onderwerp van het onderzoek. Volgens de klagers zijn paspoorten van werknemers afgepakt en zouden die verplicht geweest zijn om 66 tot 77 uur per week te werken. Ook zouden ze ondergebracht zijn in kleine kamers met onvoldoende sanitaire voorzieningen.

Een advocaat van Vinci zei dat het bouwbedrijf direct in beroep gaat tegen de beslissing van de rechter. De onderneming ontkent betrokken te zijn bij gedwongen arbeid.