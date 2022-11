Kabinet stelt energieregeling mkb bij, doelgroep beter bereikt

Het kabinet schaaft aan de voorwaarden voor de tegemoetkoming in de energiekosten (TEK) voor bedrijven in het mkb die veel energie gebruiken. Ondernemers komen ervoor in aanmerking als minstens 7 procent van hun omzet opgaat aan energie. Dat was eerst 12,5 procent. Daar staat wel tegenover dat vaste onderdelen van de energierekening, zoals de energiebelasting, de opslag duurzame energie (ODE) en de netwerkkosten niet langer worden meegerekend.

De doelgroep voor de regeling verandert niet door deze aanpassing, maar wordt er wel beter door bereikt, schrijft minister Micky Adriaansens (Economische Zaken) aan de Tweede Kamer. Naar schatting zo’n 41.000 bedrijven die veel energie verbruiken, bijvoorbeeld bakkers en tuinders, zullen ervan profiteren. Per bedrijf is maximaal 160.000 euro beschikbaar. De totale kosten van de regeling worden nu geschat op 1,65 miljard euro.

De tegemoetkoming is bedoeld om ondernemers te compenseren voor de enorme schommelingen in de variabele tarieven voor gas en elektriciteit. Die zijn, mede door de oorlog in Oekraïne, ongekend hard gestegen. Onzeker is bovendien hoe de energieprijzen zich de komende tijd verder ontwikkelen. In de oorspronkelijke regeling werd ervan uitgegaan dat de vaste componenten in de energierekening net zo hard omhoog zijn gegaan. Dat was volgens Adriaansens “niet terecht”.