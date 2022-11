Kadaster: stijging woningprijzen vlakt af, ook in grote steden

De sterke stijging van de woningprijzen lijkt voorbij. Ook in de grote Nederlandse steden lijkt de markt af te koelen, meldt het Kadaster op basis van de woningmarktcijfers van het derde kwartaal. Hoe de markt zich in de toekomst gaat ontwikkelen, in het licht van onder meer de hoge inflatie, het woningtekort en gestegen energieprijzen, blijft volgens het Kadaster de vraag.

De PBK-index, de woningprijsindex van het Kadaster en het Centraal Bureau voor de Statistiek, daalde in september met 1 procent ten opzichte van augustus. Een maand eerder was er ook al sprake van een daling. Ook op jaarbasis zet de stijging minder sterk door. Zo waren bestaande koopwoningen in september nog 9 procent duurder dan een jaar eerder, maar aan het begin van dit jaar lagen de prijzen nog 22 procent hoger in vergelijking met begin 2021.

Die prijsdaling is ook te zien in de vier steden met de meeste inwoners. Die kenden een “zeer sterke stijging” van de woningprijs sinds 2015. Maar in het derde kwartaal liet Amsterdam een lichte daling op kwartaalbasis zien van iets minder dan 1 procent. Het Kadaster merkt daarbij op dat de hoofdstad vaak een voorloper is in de ontwikkelingen op de koopwoningmarkt. Utrecht liet de sterkste daling van de vier grootste steden zien, van bijna 2 procent ten opzichte van april tot en met juni van dit jaar.

Als een van de belangrijkste redenen voor het afkoeling van de woningmarkt noemt het Kadaster de gestegen hypotheekrente. Die leidt ertoe dat kopers inmiddels ongeveer 10 procent minder kunnen lenen dan aan het begin van dit jaar. Daardoor wordt de prijsontwikkeling van koopwoningen gedempt.

Het Kadaster weet nog niet hoe de woningmarkt zich nu verder zal ontwikkelen. Zo hebben consumenten te maken met de hoge inflatie en gestegen energiekosten. Maar aan de andere kant stijgen de lonen in veel sectoren en zou de rente in de loop van volgend jaar weer kunnen dalen als de inflatie dat ook doet. “Al met al is het nog de vraag wat dit gaat doen met de woningmarkt”, aldus het Kadaster.