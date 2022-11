Personeel drinkwaterbedrijven krijgt tot 11 procent meer loon

Het personeel van drinkwaterbedrijven krijgt volgend jaar tussen de 6,25 en 11,4 procent meer loon, zo hebben vakbonden CNV en FNV met de negentien Nederlandse drinkwaterbedrijven afgesproken. Daarnaast krijgen alle werknemers die op 1 december bij de bedrijven in dienst zijn 1000 euro bruto en stijgt het minimumloon naar 14 euro per uur.

FNV-bestuurder Marcelle Buitendam denkt met het akkoord alle werknemers tevreden te kunnen stellen. “Jongeren en beginnende werknemers gaan er het meest op vooruit. Maar ook kwetsbare medewerkers met participatiebanen en uitzendkrachten krijgen meer, net als wat hoger opgeleid personeel waar de werkgevers in deze tijd van tekorten aan technisch personeel ook heel zuinig op zijn.”

De bonden kwamen verder met de werkgevers overeen dat een speciale werkgroep volgend jaar gaat bekijken wat er qua loon nodig is om de koopkracht van het personeel te behouden. “Het is zaak om goed te onderzoeken of de salarissen anno 2023 nog wel marktconform zijn.”

De cao-afspraken gelden voor één jaar. De leden van de vakbonden moeten nog wel instemmen met het behaalde akkoord. Er werken zo’n 5000 mensen bij de Nederlandse drinkwaterbedrijven.