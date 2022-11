Porsche betaalt 80 miljoen in VS om sjoemeldiesels

Porsche gaat ontevreden autobezitters in de Verenigde Staten in totaal 80 miljoen dollar betalen wegens het langslepende schandaal rond sjoemeldiesels. De Duitse autofabrikant wordt ervan beschuldigd te hebben geknoeid met uitstootwaarden van 500.000 auto’s in de VS. Een rechter heeft de miljoenenschikking nu goedgekeurd.

Eigenaren van Porsches die tussen 2005 en 2020 zijn gebouwd kunnen het geld tegemoet zien. Het gaat om een bedrag van tussen de 250 dollar en 1109 dollar per auto. Porsche zei eerder geen schuld te bekennen met de schikking, maar een einde te willen maken aan het juridische conflict. De rechter keurde ook de betaling van ruim 24 miljoen dollar aan advocatenkosten goed.

Bij moederbedrijf Volkswagen kwam in 2015 een groot schandaal met diesels aan het licht. Het autoconcern gaf toen toe op grote schaal emissietesten te hebben gemanipuleerd met sjoemelsoftware, waardoor dieselwagens schoner leken dan ze in werkelijkheid waren. De kwestie heeft het autoconcern al vele miljarden gekost aan boetes en reparatiekosten.

Ook bij andere automerken kwam geknoei met de uitstootwaarden van diesels aan het licht. Zo worden Peugeot en Citro├źn in Frankrijk strafrechtelijk vervolgd om een vergelijkbaar vergrijp en trof Opel in Duitsland een miljoenenschikking om dat te voorkomen.