Wall Street zakt verder weg, Disney keldert ruim 13 procent

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met forse verliezen geƫindigd, waarmee een einde kwam aan de winstreeks van afgelopen dagen. Beleggers namen winsten door onzekerheden rond de tussentijdse verkiezingen in de Verenigde Staten. Disney kende zijn slechtste dag op Wall Street sinds 2001 na een teleurstellend kwartaalbericht.

Disney werd 13 procent minder waard. Beleggers straften het bedrijf af wegens een tegenvallend kwartaalrapport. Dat het een sterke klantenaanwas kende van zijn streamingdienst Disney+ mocht niet baten.

De Dow-Jonesindex sloot met een verlies van bijna 2 procent op 32.513,94 punten. De breder samengestelde S&P 500 ging eenzelfde percentage omlaag tot 3748,57 punten en technologiegraadmeter Nasdaq leverde 2,5 procent in op 10.353,17 punten.

Het sentiment kreeg ook een knauw van de bitcoin (min 8,6 procent) die woensdag is gedaald tot de laagste stand in bijna twee jaar. Ook cryptobeurs Coinbase zette de daling voort en zakte 9,5 procent, als gevolg van het negatieve sentiment rond cryptomunten. De cryptowereld werd eerder deze week opgeschud doordat cryptobeurs Binance aankondigde rivaal FTX, die met liquiditeitsproblemen kampt, over te nemen. Woensdag werd bekend dat de Amerikaanse autoriteiten onderzoeken of FTX op de juiste manier is omgesprongen met tegoeden van klanten.

Meta Platforms, het bedrijf achter Facebook, WhatsApp en Instagram, was wel in trek bij beleggers. Het concern kondigde zoals verwacht een massaontslag aan en kreeg er bijna 6 procent bij. Wereldwijd gaat het om meer dan 11.000 banen.

Op het macro-economische vlak kijken beleggers uit naar nieuws over de inflatie donderdag. De Amerikaanse centrale bank verhoogde de rente al meermaals om de inflatie te bestrijden. Beleggers zijn dan ook benieuwd of dit effect begint te sorteren.

Tesla sloot met een verlies van ruim 7 procent. Topman Elon Musk heeft voor bijna 4 miljard dollar aan aandelen van de fabrikant van elektrische voertuigen verkocht. De verkoop vond slechts enkele dagen na afronding van zijn overname van het socialmediabedrijf Twitter plaats. In augustus verkocht Musk ook al aandelen Tesla en beloofde hij niet nog meer aandelen te verkopen.

De euro was bij het slot van de handel 1,0001 dollar waard, tegen 1,0089 een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 3,5 procent minder op 85,77 dollar. Brentolie werd 2,9 procent goedkoper, op 92,56 dollar per vat.