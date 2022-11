Waterstofdeal met Namibië krijgt vorm met miljoeneninvestering

Met Nederlandse steun is op de klimaattop in het Egyptische Sharm-el-Sheikh een nieuw fonds gelanceerd dat een “groene waterstofeconomie” in Namibië van de grond moet krijgen. Invest International, dat voor 51 procent van het Nederlandse ministerie van Financiën is, investeert 40 miljoen euro om de eerste projecten mogelijk te maken.

“De bedoeling is dat andere investeerders dit voorbeeld gaan volgen en zullen bijdragen aan het fonds, met als doel een omvang van 1 miljard euro”, laat de investeerder weten.

Nederland tekende op de klimaattop in Glasgow al een intentieverklaring om te gaan samenwerken op dit terrein. Groene waterstof is waterstof die is geproduceerd met behulp van stroom uit schone bronnen als zon en wind. Namibië heeft “uitstekende omstandigheden” daarvoor, aldus Invest International. Het land ligt aan zee en heeft een enorme woestijn, waar zonneparken veel meer opleveren dan in Nederland.

De Nederlandse industrie, die moet voldoen aan steeds strengere milieu-eisen, heeft grote interesse in groene waterstof. Zo wil Tata Steel op termijn op waterstof overstappen. Nu wordt de staalproductie van het bedrijf in de IJmond nog aangedreven met vervuilende steenkool.

Waterstof is volkomen schoon in het gebruik: er komt geen CO2 bij vrij, het enige restproduct is water. In industriële processen kan het aardgas of steenkool vervangen. Om voldoende waterstof te maken, op een duurzame manier, is wel heel veel groene stroom nodig. Daarom is Nederland volop bezig daar afspraken over te maken met andere landen. Op de klimaattop sprak premier Mark Rutte met Oman af op dit gebied te gaan samenwerken. Ook met andere landen zijn al zulke afspraken gemaakt. Het gaat om Portugal, Chili, Uruguay, Canada, Indonesië en de Verenigde Arabische Emiraten.