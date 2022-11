Albert Heijn speelt op veilig met WK-campagne

Albert Heijn vermijdt controverse met zijn campagne rond het WK voetbal in Qatar en stelt thuis voetbal kijken centraal. De supermarkt laat onder andere het gastland van het toernooi in zijn communicatie links liggen en heeft een spot opgenomen met daarin onder meer de boodschap: “Waar we ook zijn, we zijn thuis”.

Rivaal Jumbo maakte afgelopen week nog een uitglijder omdat in de commercial van de keten een stel dansende bouwvakkers te zien was. Dat zorgde voor een storm van kritiek op sociale media. De locatie van het toernooi is omstreden vanwege de slechte werkomstandigheden voor de arbeidsmigranten die de stadions moesten bouwen. Jumbo besloot na de ophef per direct met de reclamespot te stoppen en bood excuses aan.

Albert Heijn gaat voor een veiligere weg. In zijn clip met rapper Typhoon en singer-songwriter Flemming zijn verschillende Oranjespelers te zien, onder wie aanvoerder Virgil van Dijk. Ook worden oranje sinaasappelen getoond die in het supermarktschap liggen en juichende Nederlanders voor hun televisie.

“We zijn geen sponsor van de FIFA noch van het WK in Qatar. Albert Heijn zal ook niet op het WK in Qatar aanwezig zijn”, benadrukte de keten eerder al in een verklaring. Albert Heijn is wel officieel partner van voetbalbond KNVB. Tijdens de WK-periode laat Nederlands grootste supermarkt zijn klanten dit keer oranje patches sparen die ze op hun kleding kunnen plakken.