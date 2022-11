Apple beperkt mogelijkheden tot delen bestanden in China

Apple beperkt in China de mogelijkheden die iPhonegebruikers hebben om bestanden te delen met de nieuwste update van zijn mobiele besturingssysteem. Daarmee lijkt Apple te buigen voor de wens van Beijing. De AirDrop-functie, waarmee bestanden kunnen worden gedeeld met willekeurige telefoons die in de buurt zijn, werd door demonstranten in China gebruikt om kritiek op Xi Jinping en de Communistische Partij te delen.

AirDrop maakt gebruik van bluetooth en gebruikers kunnen zelf beslissen voor wie hun telefoon zichtbaar is. De mogelijkheden die ze hebben zijn: niemand, alleen contacten of iedereen. Met die laatste stand kunnen bestanden snel en anoniem met veel mensen gedeeld worden. In de nieuwste iOS-versie blijft de mogelijkheid om van iedereen berichten te kunnen ontvangen nog maar tien minuten aanstaan. Daarna moet die optie weer opnieuw worden gekozen.

De wijziging maakt het moeilijker om AirDrop in te zetten bij protesten. Dat gebeurde de afgelopen jaren wel in China, werd al eerder beschreven. Onlangs werd dat opnieuw benadrukt in de Chinese media.

Apple geeft niet aan waarom de wijziging eerst in China wordt geïntroduceerd. Het techbedrijf zegt dat de verandering bij toekomstige iOS-versie ook elders wordt doorgevoerd. Ongewild delen van bestanden moet daarmee tegen worden gegaan.

In Nederland is AirDrop vooral in het nieuws gekomen doordat enkele mensen plaatjes van vliegtuicrashes deelden met andere mensen op vliegvelden.