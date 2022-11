Beurzen Azië lager, beleggers in afwachting van inflatiecijfer VS

De aandelenbeurzen in Azië stonden donderdag eensgezind lager. Beleggers zijn voorzichtig in afwachting van het inflatiecijfer uit de Verenigde Staten, later op donderdag. Dat cijfer speelt een belangrijke rol in het beleid van de centralebankenkoepel van de grootste economie van de wereld.

In Tokio sloot de Nikkei-index met een verlies van 1 procent. De Bank of Japan zal volgens kenners van Fitch de komende tijd naar verwachting nog vasthouden aan zijn afwachtende monetaire beleid, waarbij het de rentes laag zal houden. Het kredietbureau voorziet voor dit jaar een groei van de Japanse economie met 1,7 procent. Volgend jaar zal de groei 1,3 procent bedragen. Daarbij zal met name in de dienstensector sprake zijn van aanhoudend herstel.

In Taiwan ging de aandacht uit naar Apple-toeleverancier TSMC. Het chipbedrijf zag zijn omzet in oktober met 56 procent stijgen. Wel merkt het bedrijf dat de verkoop van elektronica en smartphones minder wordt omdat consumenten door de economische onzekerheid beter op hun uitgaven letten. Het aandeel TSMC verloor 2,3 procent. Het Chinese chipbedrijf SMIC, een andere toeleverancier van Apple, komt later met cijfers.

In Hongkong verloor de Hang Seng-index tussentijds 2 procent. Ook op het vasteland van China stonden minnen op de borden. Zo verloor de index in Shanghai 0,8 procent. Ook in Australië en Zuid-Korea gingen graadmeters omlaag. De All Ordinaries verloor 0,5 procent, terwijl de Kospi 0,7 procent kwijtspeelde.