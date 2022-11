Beveiligingsbedrijven Schiphol starten wervingscampagne

De vijf beveiligingsbedrijven die op Schiphol actief zijn starten volgende week een gezamenlijke wervingscampagne om nieuw personeel te vinden. Ook luchthavenuitbater Schiphol Group werkt daaraan mee, aldus een woordvoerder van de luchthaven.

Er is al maanden een tekort aan beveiligers op Schiphol. Daardoor ontstonden vanaf de meivakantie lange rijen op het vliegveld waardoor een deel van de reizigers een vlucht misten. Sinds juli hanteert Schiphol een maximumaantal reizigers. Desondanks ging het in september weer mis. Dat kwam deels omdat de zomerbonus voor beveiligers weer afgeschaft was en een deel van het beveiligingspersoneel elders aan de slag ging. Inmiddels zijn de arbeidsvoorwaarden op de luchthaven weer verbeterd.

Als er nieuwe beveiligers worden aangenomen zijn die nog niet direct inzetbaar. Om op Schiphol te mogen werken moeten mensen een speciale vergunning krijgen vanwege de veiligheidsrisico’s die er zijn. Ook moeten zij nog opgeleid worden.