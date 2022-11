Britten hebben ruim 20 miljard aan Russische tegoeden bevroren

De Britse overheid heeft voor meer dan 18 miljard pond, omgerekend ruim 20 miljard euro, aan Russische tegoeden bevroren als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Dat maakte het Britse ministerie van Financiën bekend. Het gaat vooral om geld op bankrekeningen en aandelenbezittingen van Russische oligarchen, andere personen en bedrijven uit Rusland die vanwege Oekraïne sancties opgelegd hebben gekregen.

Volgens de overheid is Rusland daarmee nu het land dat de zwaarste Britse sancties moet ondergaan, meer dan Libië en Iran. Het gaat bijvoorbeeld om sancties tegen zakenmensen en miljardairs als Roman Abramovitsj en Michail Fridman, maar ook om militaire leiders en president Vladimir Poetin en zijn familie.

In totaal heeft Londen nu aan meer dan 1200 Russische individuen en ruim 120 organisaties en bedrijven sancties opgelegd. Het Verenigd Koninkrijk heeft ook zware sancties opgelegd bij de Russische export. Alle import van Russisch gas en olie wordt aan het einde van dit jaar verboden.

Het ministerie van Financiën zegt dat die sancties de Russische oorlogsmachine ernstig dwarsbomen. “Onze boodschap is duidelijk: we zullen Poetin niet toestaan succes te boeken in zijn brute oorlog”, aldus een verklaring.