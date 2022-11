Centric krijgt met Peter Wakkie zwaargewicht als bestuurder

De Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam heeft Peter Wakkie aangesteld als bestuurder van het geplaagde IT-bedrijf Centric. Wakkie, die verschillende bestuurs- en commissarisfuncties had bij onder meer Ahold, ABN AMRO en TomTom, neemt het stokje over van de vorige week geschorste Gerard Sanderink.

Wakkie is al decennia werkzaam als advocaat. Momenteel is hij commissaris bij de beursgenoteerde meubelverkoper Steinhoff en zakenreisconcern BCD. Wakkie werd al vaker naar voren geschoven door de Ondernemingskamer om bedrijven uit het slop te trekken. Dat gebeurde ook ook bij Steinhoff, nadat bestuurders van het bedrijf hadden gesjoemeld met de boekhouding.

Ook werd Wakkie in 2014 aangesteld als bestuurder bij telecombedrijf ZED+ waar op dat moment sprake was van wanbeleid. De topadvocaat kreeg het daar flink aan de stok met andere betrokkenen, die hem onder meer van belangenverstrengeling betichtten. Wakkie zat daarop zelfs een dag vast in Spanje, omdat hij een onderzoek naar smeergeldbetalingen zou hebben dwarsgezeten. Ten onrechte, oordeelde destijds de Ondernemingskamer, die hem gewoon handhaafde als tijdelijk bestuurder.

Centric, dat onder meer IT-projecten voor de overheid verzorgt, wordt al tijden geplaagd door privé-omstandigheden van oud-topman Gerard Sanderink, die hij uitvecht over de rug van het bedrijf. Daardoor dreigden grote klanten van Centric, waaronder chipmachinebouwer ASML, verschillende Nederlandse gemeenten en De Nederlandsche Bank de banden met het bedrijf te verbreken. Onlangs schorste de Ondernemingskamer Sanderink, omdat de raadsheren twijfelden of hij in staat was rationele beslissingen te nemen over een bedrijf met veel grote belangrijke klanten en 2500 werknemers.

De onrust bij het bedrijf ontstond doordat Sanderink de afgelopen jaren veelvuldig in het nieuws was. Zo had hij ruzie met zijn voormalige geliefde Brigitte van Egten, die hij aan de kant zette nadat hij een relatie was aangegaan met Rian van Rijbroek, een zelfverklaarde cyberdeskundige. Sinds Van Rijbroek in Sanderinks leven is, vecht hij een vete uit met Van Egten. Daarin werd hij keer op keer in het ongelijk gesteld door de rechter, maar hij legde die vonnissen naast zich neer.

Willem Meijer gaat aan de slag als niet-uitvoerend bestuurder. Meijer is onder meer bestuurder bij financiële dienstverlener Euroclear, die zich toelegt op de afwikkeling van beurstransacties.