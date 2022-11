China viert koopjesfestijn Singles Day

Het is in China vrijdag Singles Day, een dag waarop mensen zichzelf verwennen door spullen te kopen. De dag, een soort tegenhanger van Valentijnsdag maar dan met aandacht voor de eigen wensen, wordt door Chinese webwinkels als Alibaba hevig gepromoot. Ook buiten China wordt er steeds meer aandacht aan besteed, al valt dat in Nederland nog mee.

Voor Alibaba is de dag al jarenlang een enorme klantentrekker. Vorig jaar verkocht dat bedrijf voor 540 miljard yuan renminbi aan spullen, destijds zo’n 74 miljard euro. Dat gebeurde hoewel Alibaba niet de gebruikelijke extravagante show met internationale sterren gaf. Ook branchegenoot JD.com haalde in 2021 een nieuw omzetrecord.

De vraag daarbij is hoe groot de wens van Chinezen is om ook dit jaar weer volop spullen te kopen. Ook in China groeit de economie minder hard en daarnaast zijn er leveringsproblemen door de coronalockdowns, die nog altijd met enige regelmaat in steden in het Aziatische land worden ingezet om het coronavirus de kop in te drukken.

Buiten China is Singles Day nog niet heel groot. Maar een beperkt deel van de winkels geeft kortingen rond die dag, die in dat opzicht verschilt van het uit de Verenigde Staten overgewaaide Black Friday. Die dag kreeg wel veel navolging, al roept dat ook de nodige weerstand op.

Een aantal winkels boycot dat koopjesfestijn bijvoorbeeld, zoals Dille & Kamille. Die winkelketen sluit al zijn winkels en zet ook de webshop op zwart. De medewerkers gaan in plaats daarvan vrijwilligerswerk voor de natuur doen onder de noemer Green Friday. Verschillende winkels doneren ook een deel van de omzet aan de natuur. Outdoorwinkelketen Bever roept mensen op om tijdens Black Friday, dat dit jaar op 25 november valt, met kapotte schoenen en kleding naar de winkel te komen om die te laten repareren.

Branchevereniging INretail verwacht dat bij de winkels die wel aan Black Friday doen, de kortingen mogelijk minder hoog zullen zijn. “Winkels hebben na twee jaar corona en door de hoge energieprijzen geen enorme buffers meer. Ook de inkoopkosten zijn gestegen”, legt een woordvoerder uit.