Chipmachinefabrikant ASML koopt voor 12 miljard aan eigen aandelen

De Nederlandse chipmachinefabrikant ASML is van plan tot en met eind 2025 voor een bedrag van 12 miljard euro aan eigen aandelen te gaan inkopen. Dat maakte ASML bekend in aanloop naar zijn dag voor beleggers die vrijdag wordt gehouden. Door eigen aandelen in te kopen worden aandeelhouders beloond omdat daardoor de winst over minder aandelen verdeeld hoeft te worden.

ASML doet al enige tijd erg goede zaken door de sterke vraag naar chips. Chipbedrijven investeren vele tientallen miljarden om de productiecapaciteit uit te breiden en bestellen daarom veel meer machines bij ASML om halfgeleiders te kunnen produceren. De onderneming maakt bijvoorbeeld de zogeheten EUV-machines, waarmee de meest geavanceerde chips ter wereld gemaakt kunnen worden. ASML wil zijn eigen productiecapaciteit gaan vergroten om aan de vraag naar machines te kunnen blijven voldoen.

Het concern uit Veldhoven kwam ook met nieuwe verwachtingen voor de langere termijn. Zo wordt voor 2025 nu gerekend op een omzet tussen de 30 miljard en 40 miljard euro. Vorig jaar had ASML nog voor 2025 een prognose uitgesproken voor een omzet tussen de 24 miljard en 30 miljard euro. In 2030 zou de omzet dan moeten uitkomen tussen de 44 miljard en 60 miljard euro. In 2021 was de omzet van ASML 18,6 miljard euro.

ASML zegt dat ondanks de huidige economische onzekerheid de groeiverwachtingen voor de chipindustrie nog altijd gezond zijn. De vraag zal blijven toenemen omdat steeds meer processoren worden gebruikt in technologische apparatuur en de chipindustrie blijft innoveren, aldus het bedrijf. Ook willen landen meer zelfvoorzienend worden op chipgebied.