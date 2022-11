Dalende staalprijs en dure energie zitten ArcelorMittal dwars

Staalbedrijf ArcelorMittal heeft in het derde kwartaal last gehad van de gedaalde staalprijzen. Ook de dure energie zat de onderneming, die een notering heeft op de Amsterdamse beurs, dwars. De omzet daalde ten opzichte van het voorgaande kwartaal, maar was nog wel hoger dan in het derde kwartaal van vorig jaar. De winst kelderde.

ArcelorMittal verkocht voor 19 miljard dollar aan staal in de maanden juli, augustus en september. Dat is omgerekend zo’n 18,9 miljard euro. Een jaar eerder was dat nog 20,2 miljard en in het tweede kwartaal van dit jaar 22,1 miljard dollar. De afname heeft te maken met lagere prijzen voor staal, nadat het metaal de afgelopen twee jaar nog zeer duur was. Maar ook seizoenszwakte speelde een rol. In de zomer wordt doorgaans minder staal verkocht dan in de lente. Zo liggen veel autofabrieken enkele weken stil in die periode. Bovendien besloten Europese klanten eerst hun eigen voorraden aan te spreken voor ze nieuwe bestellingen deden.

De kosten van met name energie namen een hap uit de winst. ArcelorMittal geeft aan zich snel te hebben aangepast door bijvoorbeeld andere kosten omlaag te brengen en het gasverbruik te verminderen. Desondanks kwam de winst in de afgelopen periode op 993 miljoen dollar uit, minder dan een kwart van de 4,6 miljard dollar een jaar eerder.

Topman Aditya Mittal waarschuwt voor de onzekere economische situatie voor de industrie. Daardoor blijft voorzichtigheid geboden.

Ook roestvrijstaalbedrijf Aperam had last van het interen op de voorraden door klanten en de hoge energieprijs. De omzet ging ten opzichte van vorig jaar in het derde kwartaal wel omhoog en bedroeg 1,8 miljard euro. Daar hield de onderneming een winst van 121 miljoen euro aan over, tegen 201 miljoen euro een jaar eerder.