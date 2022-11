Deutsche Bank geeft Duits personeel inflatiebonus van 1500 euro

Deutsche Bank geeft zijn werknemers in Duitsland een extra betaling van 1500 euro om ze zo te helpen met de hoge inflatie. Het geld komt bovenop het salaris dat in december wordt uitbetaald door de grootste bank van Duitsland.

De inflatiebonus gaat naar alle werknemers die onder cao-afspraken bij Deutsche Bank vallen. De voorzitter van de ondernemingsraad van Deutsche Bank wil dat er volgend jaar een tweede betaling volgt. De extra kosten maken het moeilijker voor topman Christian Sewing om de winstgevendheid te vergroten door uitgaven juist te verlagen. Hij heeft eerder gezegd dat inflatiegerelateerde kosten zorgen voor extra tegenwind voor de bank bij het behalen van winstdoelstellingen.

De grote concurrent Commerzbank maakte onlangs bekend een inflatiebonus uit te keren van maximaal 2000 euro voor personeel in eigen land. De inflatie in Duitsland kwam in oktober uit op 11,6 procent, het hoogste niveau in decennia. Door de hoge inflatie wordt de koopkracht van consumenten ondermijnd.