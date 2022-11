Duizenden handtekeningen voor beter cao-bod ING aangeboden

Vakbonden FNV, CNV en De Unie bieden ING donderdagmiddag een petitie aan die door ruim 5000 medewerkers van de bank is ondertekend. De ondertekenaars vinden het cao-bod van de financieel dienstverlener veel te mager.

Volgens de vakbonden biedt ING gemiddeld 3 procent loonsverhoging, wat ver onder de inflatie ligt. In de afgelopen twee jaar kregen de ongeveer 14.000 medewerkers van de bank voor wie de cao geldt geen loonsverhoging.

“Intussen zien ze dat ING winstgevend is, dat de vooruitzichten ronduit uitstekend zijn en dat de top van het bedrijf en de aandeelhouders daarvoor rijkelijk worden beloond. Dat geeft bij de werknemers een sterk gevoel van onderwaardering en frustratie”, zegt CNV-onderhandelaar Job Marskamp.

In een reactie zegt ING het signaal van de duizenden ondertekenaars serieus te nemen. “We begrijpen als bank dat we nu stappen moeten zetten”, reageert een woordvoerder. “Het zijn namelijk uitdagende tijden die voor iedereen onzekerheid meebrengen. Dat merken we ook uit de gesprekken met collega‚Äôs. “