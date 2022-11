Energiebedrijf Engie verhoogt winstprognose door hogere prijzen

Het Franse energieconcern Engie, dat ook diverse elektriciteitscentrales in Nederland heeft, verwacht dit jaar meer winst te boeken dankzij de sterk gestegen energieprijzen. Het nutsbedrijf profiteert van de energieschaarste in Europa die is ontstaan door de verminderde Russische gasleveringen en de onderhoudsproblemen met de kerncentrales van zijn Franse branchegenoot EDF. De prijzen van gas en elektriciteit zijn daardoor flink gestegen.

Engie, dat het belangrijkste aardgasnetwerk van Frankrijk exploiteert, zag de winst vóór rente en belastingen in de eerste negen maanden van het jaar met 84 procent stijgen tot bijna 7,3 miljard euro. De nettowinst uit de voortgezette activiteiten zal volgens het bedrijf dit jaar uitkomen tussen de 4,9 miljard en 5,5 miljard euro. Eerder rekende het bedrijf nog op een winst van 4,4 miljard euro.

“Engie heeft resultaten geleverd in ongekende marktomstandigheden en we blijven een belangrijke rol spelen bij de ondersteuning van het veiligstellen van de energievoorziening”, zei topvrouw Catherine MacGregor in een toelichting op de cijfers.

Het concern heeft zijn gasvoorraad voor deze winter opgevuld dankzij nieuwe contracten en grotere volumes van vloeibaar gemaakt aardgas (lng). Het bedrijf heeft er vertrouwen in dat die maatregelen, samen met een verwachte daling van de vraag, zullen helpen om de lagere Russische gasleveringen ook tijdens de volgende winter op te vangen en de voorraden op de vereiste niveaus te krijgen.