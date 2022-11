Grote Taiwanese iPhone-maker voorziet daling elektronicaverkoop

Foxconn, vooral bekend als de producent van de iPhone van Apple, verwacht in het vierde kwartaal minder consumentenelektronica te verkopen. De voorspelling van het Taiwanese elektronicabedrijf is een nieuw signaal dat consumenten wereldwijd wat meer de hand op de knip gaan houden door de toegenomen inflatie en hogere rentes.

De onderneming, die voluit Hon Hai Precision Industry heet, zag de omzet in het derde kwartaal nog wel met 24 procent toenemen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Maar voor het vierde kwartaal wordt over de gehele linie slechts een vlakke omzetontwikkeling voorzien. De winst dikte in de voorbije maanden met een plus van 5 procent ook al minder sterk aan dan analisten in doorsnee hadden verwacht.

Foxconn kreeg onlangs al een flinke klap te verwerken toen een grote fabriek in de Chinese stad Zhengzhou op slot ging in verband met een coronalockdown. Die fabriek staat ook wel bekend als iPhone City, omdat naar schatting vier van de vijf iPhones in de wereld daar worden gemaakt. Foxconn probeert met de arbeiders die nog in het complex zijn de productie wel zoveel mogelijk op gang te houden. Maar normaal werken er wel 200.000 mensen. Een deel van hen probeerde onlangs te ontsnappen toen bekend werd dat de autoriteiten de fabriek gingen afsluiten.

Apple waarschuwde zondag al dat het door de situatie in Zhengzhou waarschijnlijk miljoenen iPhones minder kan afleveren dan oorspronkelijk was voorzien. Het bedrijf gaat nu uit van 87 miljoen apparaten dit jaar, waar eerder op de productie van zeker 90 miljoen van de nieuwste iPhones werd gerekend. Volgens ingewijden van persbureau Bloomberg werd de bijstelling ook ingegeven door de dalende vraag.

Maar er komen ook nog optimistische signalen uit de Taiwanese elektronicawereld. TSMC, ’s wereld grootste chipfabrikant, blijft de zwakkere vraag naar elektronica in de wereld tot nu toe wel redelijk doorstaan. Volgens nieuwe maandcijfers lieten de opbrengsten van TSMC in oktober nog een toename van 56 procent zien. Hoewel dat cijfer ook sterk gekleurd is door de koersdaling van de Taiwanese dollar, wordt dat alom toch als een goed cijfer beschouwd. Pegatron, net als Foxconn een grote Taiwanese iPhone-partner van Apple, rapporteerde donderdag daarnaast resultaten die de prognoses van analisten overtroffen.