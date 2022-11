Inflatie en resultaten Aegon en Arcelor centraal op Damrak

Beleggers op het Damrak maken zich donderdag op voor een drukke beursdag. Naast het belangrijke Amerikaanse inflatiecijfer, dat later op de dag verschijnt, gaat de aandacht uit naar de resultaten van verzekeraar Aegon, staalconcern ArcelorMittal en chemicaliëndistributeur IMCD. Bij de kleinere fondsen opende maritiem dienstverlener SBM Offshore de boeken. Buiten het Damrak kwamen onder meer de Franse bank Crédit Agricole en de Duitse maaltijdbezorger Delivery Hero met cijfers.

Aegon leed in het derde kwartaal opnieuw verlies door lagere inkomsten uit zijn beleggingen. Het verlies viel wel kleiner uit dan in het tweede kwartaal. Eind oktober kondigde de verzekeraar aan zijn Nederlandse activiteiten te verkopen aan branchegenoot ASR. Aegon ontvangt daarvoor 2,5 miljard euro in contanten en een aandelenbelang van bijna 30 procent in ASR.

ArcelorMittal had in het derde kwartaal last van de gedaalde staalprijzen en zag de omzet dalen ten opzichte van het voorgaande kwartaal. De kosten van met name energie namen ook een flinke hap uit de winst. Topman Aditya Mittal waarschuwde ook voor de onzekere economische situatie voor de industrie.

IMCD boekte in de eerste negen maanden van het jaar flink meer omzet en winst. Topman Piet van der Slikke sprak van sterke resultaten, waarbij alle regio’s een dubbelcijferige groei lieten zien. Ook handhaafde het bedrijf de verwachtingen voor heel 2022.

De AEX-index koerst af op een lagere opening. Ook de andere Europese beurzen lijken met verliezen te openen in afwachting van het Amerikaanse inflatiecijfer. Dat cijfer speelt een belangrijke rol bij het rentebeleid van de Federal Reserve. De Aziatische aandelenmarkten gingen donderdag eveneens omlaag in navolging van de negatieve stemming op Wall Street.

SBM Offshore heeft zijn verwachtingen voor dit jaar opnieuw verhoogd. De onderneming blijft profiteren van de hoge olieprijzen, die ervoor zorgen dat meer wordt geïnvesteerd in olieproductie.

Ook Aperam kwam met een handelsbericht. De producent van roestvrijstaal zag de winst in het derde kwartaal dalen, mede als gevolg van de hoge energieprijzen en hogere voorraden van klanten. Topman Timoteo Di Maulo heeft wel vertrouwen dat het bedrijf de uitdagende marktomstandigheden kan doorstaan, gezien de verbeterde balanspositie en de voortgang van de strategische plannen.

De euro was 1,0032 dollar waard, tegen 1,0046 een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,1 procent minder op 85,71 dollar. Brentolie werd een fractie goedkoper op 92,60 dollar per vat.