Koersen Wall Street schieten omhoog na meevallend inflatiecijfer

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met zeer sterke koerswinsten gesloten. Beleggers op Wall Street reageerden verheugd op cijfers waaruit bleek dat de inflatie in de Verenigde Staten in oktober opnieuw is afgezwakt. Daardoor kan de Amerikaanse centralebankenkoepel Federal Reserve het rustiger aan gaan doen met het agressief verhogen van de rente om de inflatie te beteugelen.

De Dow-Jonesindex eindigde 3,7 procent hoger op 33.715,37 punten. De brede S&P 500 won 5,5 procent tot 3953,37 punten en technologiegraadmeter Nasdaq steeg 7,4 procent tot 11.114,15 punten. Het zijn de sterkste koersstijgingen op één handelsdag sinds het voorjaar van 2020.

Verschillende Fed-bestuurders verwelkomden het nieuws over de verder afzwakkende inflatie, maar waarschuwden tegelijk dat de inflatie nog steeds veel te hoog is en dat meer rentestappen nodig zullen zijn.

Met name de technologiefondsen lieten grote plussen optekenen. Zo stegen Apple, Microsoft, Google-moeder Alphabet en Facebook-eigenaar Meta Platforms tot meer dan 10 procent. Amazon ging meer dan 12 procent vooruit, ook geholpen door berichten dat de webwinkel werkt aan plannen voor kostenbesparingen. In de chipsector waren eveneens stevige plussen te zien, met winsten voor bedrijven als Intel, Advanced Micro Devices (AMD) en Nvidia tot meer dan 14 procent.

Beyond Meat won 20 procent. De fabrikant van vleesvervangers kwam met cijfers die minder slecht uitvielen dan beleggers hadden gevreesd. Beyond Meat heeft er al langer last van dat mensen door de hoge inflatie voorzichtiger zijn met hun uitgaven in de supermarkt.

Rivian Automotive sprong ruim 17 procent omhoog. De fabrikant van elektrische voertuigen leed afgelopen kwartaal minder verlies dan verwacht. Ook hield het bedrijf vast aan zijn productiedoelstellingen ondanks problemen in de toeleveringsketen.

Bumble poetste een eerder verlies weg en klom 10 procent. De datingapp gaf een teleurstellende omzetverwachting af voor het huidige kwartaal. Volgens het bedrijf zijn gebruikers voorzichtiger geworden met het verlengen van hun abonnement vanwege de hoge inflatie.

De euro was 1,0209 dollar waard, tegen 1,0168 dollar bij het slot in Europa. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,5 procent meer op 86,27 dollar. Brentolie werd 0,9 procent duurder op 93,48 dollar per vat.