Kosten levensmiddelen Oekraïne hard omhoog door oorlog

De kosten voor levensmiddelen in Oekraïne nemen steeds meer toe door de Russische invasie en de grote schade die de oorlog heeft veroorzaakt voor boeren en landbouwbedrijven in het land. Volgens de Oekraïense overheid is vooral door die hogere voedselkosten de inflatie in oktober gestegen naar 26,6 procent op jaarbasis, het hoogste niveau in zes jaar.

Met name eieren, fruit en groenten worden steeds duurder voor mensen. Er zijn zelfs tekorten aan die producten door de oorlog. Boeren in Oekraïne vrezen dat de prijzen nog verder kunnen stijgen door de schade aan de agrarische sector. Maar ook geïmporteerde producten zoals bananen zijn sterk in prijs toegenomen.

De Oekraïense centrale bank verwacht dat de inflatie tegen het einde van dit jaar een piek zal bereiken en in de loop van volgend jaar gaat afzwakken.