KPN neemt maatregelen om sneller energie te besparen

Telecomconcern KPN neemt meer maatregelen om het energieverbruik verder te verminderen. Een bedrijfsbreed actieplan moet er daarbij voor zorgen dat op korte termijn het energieverbruik in de hele keten versneld omlaaggaat.

“De afgelopen jaren hebben we op het gebied van duurzaamheid flinke stappen gezet. Sinds 2010 bespaarden we 45 procent van het absolute energieverbruik, en we willen tot 2030 nog eens 10 procent extra besparen op energie”, zei financieel topman Chris Figee van KPN. Ook KPN voelt volgens Figee de impact van de gestegen energieprijzen. Voor volgend jaar verwacht hij tussen de 50 en 60 miljoen euro extra energiekosten.

Het telecomconcern heeft al meerdere maatregelen genomen. Zoals energiebesparende aanpassingen in de vaste en mobiele netwerken en slimme oplossingen voor de koeling en verwarming van technische gebouwen, winkels en kantoren. Ook gaat KPN de komende twee jaar zonnepanelen installeren op de daken van circa 150 eigen gebouwen.

De meeste energie wordt volgens KPN gebruikt voor de netwerken en digitale infrastructuur. In het vaste netwerk voegt het bedrijf daarom steeds meer slimme en energiebesparende softwaretoepassingen toe. Aangezien iedere nieuwe generatie weer energie-efficiënter is dan de vorige zorgt ook de overstap van koper naar glasvezel voor een flinke besparing. Dat is zeker het geval wanneer op termijn het kopernetwerk op 2,2 miljoen adressen waar reeds glasvezel ligt, uitgeschakeld wordt.

Ook in het mobiele netwerk wordt ingezet op verdere besparing. Het totale energieverbruik blijft daar min of meer gelijk, ondanks de continue toename van het dataverkeer. Dankzij de modernisering van het netwerk neemt de totale capaciteit 7,5 keer toe, terwijl de hoeveelheid energie per gigabyte daalt met 86 procent. Ook heeft KPN een energiebesparende modus geactiveerd op mobiele zendmasten wanneer ’s nachts weinig mensen gebruikmaken van het netwerk. Wanneer de vraag naar data toeneemt, schakelt het netwerk automatisch weer terug.

In de verschillende winkels neemt KPN ook een aantal maatregelen. Zo wordt onder meer geëxperimenteerd om gedurende openingstijden de winkeldeuren zoveel mogelijk gesloten te houden, zodat zo min mogelijk energie verloren gaat.