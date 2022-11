Maaltijdbezorging Delivery Hero niet meer verlieslatend

Delivery Hero heeft in het derde kwartaal geen verlies meer geleden op zijn bezorgtak. De maaltijd- en boodschappenbezorger schreef nog wel rode cijfers bij een ander onderdeel, waar het met eigen keukens ook het eten maakt dat bezorgd wordt. De branchegenoot van Just Eat Takeaway werd alles bij elkaar iets positiever over het hele jaar.

Winstgevendheid is een belangrijk doel voor maaltijd- en boodschappenbezorgers en Delivery Hero is een van de voorlopers. Daarvoor maakt het bedrijf nog wel gebruik van een aangepaste standaard voor de bedrijfswinst. Netto is er nog altijd sprake van verlies, al gaf Delivery Hero geen exacte winstcijfers.

De waarde van de bestellingen die klanten deden bij Delivery Hero ging met 12,3 procent omhoog tot 11,4 miljard euro. Alle regio’s droegen daaraan bij, maar vooral in Europa, het Midden-Oosten en Noord-Afrika werd meer besteld. De omzet die het bezorgbedrijf daaruit haalde ging met ruim een kwart omhoog tot 2,5 miljard euro.