Maatschappelijke ondernemen in de uitzendbranche belangrijk

Foto: Jeriden Villegas via Unsplash

Meer dan de helft van de werkgevers verwacht dat het volgend jaar nog moeilijker gaat worden om het juiste personeel aan te trekken en te behouden. Ruim 80% vreest een hoog personeelsverloop. Dat blijkt uit de Salarisgids 2023, een jaarlijks onderzoek naar de salarissen, trends en veranderingen op de arbeidsmarkt.

Veranderingen in de arbeidsmarkt

Maar naast deze krapte en een hoog verloop is er meer aan de hand op de arbeidsmarkt. Want volgens Karien van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, is de urgentie om de arbeidsmarkt te hervormen sowieso groot. Volgens de minister moet flexwerk namelijk worden aangepast om de balans terug te kunnen brengen op de arbeidsmarkt. Flexcontracten treffen immers vooral de onderkant van de arbeidsmarkt, mensen met lage inkomens die vastzitten aan oproep- en nulurencontracten.

Concreet werkt het kabinet bijvoorbeeld aan hervormingen rond oproepcontracten en uitzendcontracten. Zo krijgen uitzendkrachten na drie in plaats van vijf en een half jaar recht op een vast contract en worden oproep- en nulurencontracten vervangen door basiscontracten die werkzekerheid garanderen. Het idee is dat flexcontracten enkel ingezet worden als het echt niet anders kan, bij veel overwerk of als vaste krachten ziek zijn.

Cruciale rol uitzendbranche

Maar uitzenden heeft wel een belangrijke opstapfunctie naar een vaste baan, ook al kan de doorstroom natuurlijk altijd beter. En mensen die nu nog langs de zijlijn staan, zoals bijvoorbeeld vluchtelingen en arbeidsmigranten moeten ook aan werk worden geholpen. Volgens minister Van Gennip overbruggen uitzendbureaus zeker verschillen tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en zijn ze hard nodig om werknemers en werkgevers bij elkaar te brengen. Als het maar fatsoenlijk gebeurt.

De uitzendbranche (ABU en NBBU) neemt intussen haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Een onderwerp dat momenteel bijvoorbeeld tot veel maatschappelijke discussie leidt, is bijvoorbeeld de inzet van arbeidsmigranten. De uitzendbranche werkt intussen aan een plan om (Oekraïnese) vluchtelingen aan het werk te helpen en via schuldhulpverlening arme ‘werkenden’ begeleiden als ze het moeilijk hebben. En dat is hard nodig want uitzenders spelen wel een cruciale rol op die arbeidsmarkt!

Een eigen uitzendbureau beginnen is dan ook niet zo maar ondernemen! Als ondernemer in de uitzendbranche moet je aan een hoop kwaliteitseisen voldoen.

Opleiding en certificering

De basis voor het starten van een uitzendbureau is natuurlijk opleiding en certificering. Om een uitzendbureau te kunnen starten dien je een examen af te leggen bij de Stichting Examens Uitzendbranche (SEU). Tijdens dit examen worden o.a. je kennis van de organisatie van de uitzendbranche, relevante wet- en regelgeving, arbeidsvoorwaarden en arbeidscommunicatie getoetst. Daarnaast komt er ook op administratief, financieel en juridisch vlak nogal wat kijken. Je moet bijvoorbeeld bepalen of je de verloning wilt uitbesteden of niet.

Ga je zelf de verloning regelen, dan moet je je aansluiten bij de NBBU of de ABU. En daarvoor moet je eerst in het bezit komen van de NEN 4400-1 certificering. Heb je weinig tot geen kennis van de wet- en regelgeving op het gebied van loonadministratie, en heb je geen idee hoe je een netto- en bruto loonberekening moet maken, verdiep je dan goed in de materie, zorg dat je de juiste papieren hebt en werk samen met een ervaren backoffice uitzendbranche partij zodat je maatschappelijk verantwoord onderneemt!