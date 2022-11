Machinisten in het Verenigd Koninkrijk gaan eind november staken

Machinisten van twaalf spoorwegmaatschappijen in het Verenigd Koninkrijk gaan eind november staken. Volgens de vakbond van machinisten betreft het “een laatste redmiddel” in een hoog opgelopen geschil met werkgevers.

Machinisten zullen het werk neerleggen op 26 november. De treinbestuurders hebben de afgelopen maanden al vaker actie gevoerd voor betere lonen, die zij eisen vanwege de opgelopen inflatie. “We betreuren het dat passagiers nog een dag hinder zullen ondervinden”, licht de vakbond toe in een verklaring.

Aan de staking zouden machinisten deelnemen die werken voor onder meer de treindiensten in en rond Londen en bedrijven die het openbaar vervoer verzorgen tussen de verschillende delen van het Verenigd Koninkrijk.

Treinreizigers in Groot-BrittanniĆ« kregen begin oktober ook al te maken met ernstige verstoringen. Door stakingen van spoorwegpersoneel reed toen slechts een op de vijf treinen volgens de dienstregeling. Zo’n 40.000 leden van de vakbond RMT legden het werk neer bij de Britse spoorwegbeheerder Network Rail.

De spoorsector nam de afgelopen maanden het voortouw in een golf van vakbondsacties in Groot-Brittanniƫ. De stakingen komen op het moment dat werknemers in allerlei sectoren te maken krijgen met een enorme stijging van de energieprijzen, stijgende rentetarieven en hoge kosten van voedingsmiddelen.

Om die reden kondigden verpleegkundigen woensdag nog aan voor het einde van het jaar te gaan staken. Volgens de vakbond betreft dat de grootste actie in zijn 106-jarig bestaan. Hoe de stakingsacties er precies uit komen te zien is nog niet bekend, maar volgens de vakbond zou de spoedzorg niet in gevaar komen.

Ook medewerkers van liefdadigheidsinstellingen in het Verenigd Koninkrijk zijn van plan te gaan staken vanwege de hoge kosten voor levensonderhoud. Daar gaat het om een staking van twee weken in december. Onder meer vijfhonderd werknemers van een stichting die daklozen helpt leggen volgens de vakbond dan het werk neer.