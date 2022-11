Meer Britten langdurig ziek thuis sinds coronacrisis

Minstens een half miljoen werknemers in het Verenigd Koninkrijk zitten sinds de coronacrisis thuis met langdurige gezondheidsklachten. Dat is een stijging van een kwart ten opzichte van het aantal voor de pandemie, meldt statistiekbureau ONS.

Het statistiekbureau, vergelijkbaar met het Nederlandse Centraal Bureau voor de Statistiek, meldt dat ongeveer 2,5 miljoen mensen deze zomer niet konden werken vanwege een langdurige ziekte. Begin 2019, voor de coronacrisis, lag dat aantal nog op ongeveer 2 miljoen. De stijging zou onder meer komen door geestelijke gezondheidsklachten, met name onder jongeren.

Naast jongeren ziet ONS ook een stijging in bepaalde sectoren. Zo werden de detailhandel, transport en de horeca het hardst getroffen. Ongeveer tien op de 10.000 mensen die in die sectoren werken zitten nu thuis vanwege een slechte gezondheid. Dat is het dubbele van het gemiddelde in het Verenigd Koninkrijk. Ook personeel voor wie het moeilijker was om thuis te werken heeft relatief vaker last van gezondheidsproblemen.

ONS stelt dat de wachtlijsten in de Britse gezondheidszorg, de langetermijneffecten van corona en vergrijzing onder Britse werknemers de uitval van personeel verder kunnen aanwakkeren.