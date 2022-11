Meer omzet voor Action, grote vraag naar dagelijkse boodschappen

Discounter Action heeft in de eerste negen maanden van het jaar fors meer omzet geboekt. De onderneming profiteerde logischerwijs van de afbouw van de coronamaatregelen, die de omzet een jaar eerder nog dwars zaten. Daarnaast werden er meer nieuwe winkels geopend. Verder stelt het bedrijf dat klanten in de Action-filialen steeds vaker op zoek gaan naar goedkope noodzakelijke boodschappen zoals wasmiddel, zeep, toiletpapier en keukenrollen.

Action zette over de eerste negen maanden van 2022 een omzet van 6,1 miljard euro in de boeken. Dat betekende op jaarbasis een stijging met 27 procent. In de meetperiode opende Action 150 nieuwe winkels, goed voor 4300 banen. Het totale winkelbestand stond eind september op 2133, verdeeld over tien landen.

Bij het productsegment dagelijkse boodschappen merkte Action een omzetstijging van 30 procent. Volgens topvrouw Hajir Hajji zorgen de dalende koopkracht en de stijgende prijzen ervoor dat klanten actiever op zoek gaan naar de beste deals. “Maar we zien ook producten die extra in trek zijn door de stijging van de energieprijzen, zoals elektrische kachels, kaarsen, plaids, pantoffels en batterijen.”

Action probeert naar eigen zeggen ook met de eigen mensen afspraken te maken vanwege de “uitzonderlijke economische situatie”. In Nederland heeft Action met de ondernemingsraad een akkoord bereikt over een nieuwe arbeidsvoorwaardenregeling voor volgend jaar. Onderdeel van de afspraken is volgens het bedrijf een salarisverhoging tot 10 procent. Daarvan is 8 procentpunt structureel en 2 procentpunt eenmalig.

Eerder kregen medewerkers al te horen dat ze een eenmalige bonus krijgen. In Nederland gaat het om een bedrag van 350 euro netto, dat in december wordt overgemaakt. Medewerkers in andere landen krijgen een bonus in dezelfde orde van grootte. De precieze bonus is wel afhankelijk van de daar geldende regels. Action heeft circa 65.000 mensen in dienst, waarvan zo’n 20.000 in Nederland.